Des « sciences à la maison » avec le CEA

Pandémie oblige, de nombreux acteurs proposent des contenus éducatifs pour les plus jeunes (mais pas que). Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives répond présent et publie une liste de « ressources et activités inédites, gratuites et disponibles en ligne sur de nombreux thèmes et pour tous les âges ».

Pour le moment, il s’agit surtout de regrouper sous une même bannière des contenus déjà publiés comme le jeu Le Prisonnier quantique, la web-série ScienceLoop, les vidéos sur Les équations clefs de la physique.

Mais aussi des fiches pratiques sur des expériences que l’on peut réaliser à la maison : fabriquer une pile avec un citron, reconstituer une éruption volcanique, comprendre l'effet de serre, le principe de la congélation, etc.