Déploiement de la fibre : nouveau prêt de 300 millions d’euros de la BEI à Iliad (Free)

C'est une manière comme une autre de fêter 10 ans de collaboration entre les deux entités. Depuis 2009, les financements apportés à Iliad par la Banque européenne d'investissement sont ainsi de 850 millions d'euros. Ce nouvel accord de 300 millions s'inscrit dans le cadre du Plan Juncker, précisent les deux protagonistes.

La maison mère de Free en profite pour revendiquer « plus d’1 million d’abonnés Fibre répartis sur 10 millions de prises raccordables dans plus de 90 départements et confirme son objectif de disposer de 20 millions de prises raccordables à la fibre à fin 2022 ».

Lors de son dernier bilan, Bouygues Telecom faisait état de 7,2 millions de prises commercialisées, avec comme objectif d'arriver à 12 millions fin 2019 et 20 millions en 2022. Orange est par contre toujours en tête avec 11,8 millions de foyers raccordables et 2,6 millions de clients.

Cette annonce est également l'occasion pour Free de rassurer sur le fixe, le groupe ayant perdu des abonnés au cours des neuf premiers mois de l'année 2018. Dans le même temps, son cours en bourse a chuté, passant de plus de 200 euros à moins de 100.

L'annonce de ses résultats annuels le 19 mars avant l'ouverture de la bourse est donc attendue de pied ferme.