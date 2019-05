Démarchage téléphonique : quatre entreprises épinglées par la DGCCRF

À quelques jours de la sortie du troisième opus (Parabellum) des aventures de l'ancien tueur à gage, une première vidéo de présentation a été mise en ligne.

Le jeu est présenté comme mélangeant « stratégie rapide et action ». John Wick Hex est développé par Mike Bithell (Thomas Was Alone et Volume), comme l'a indiqué le principal intéressé sur Twitter.

Le titre sera disponible sur les consoles, sans plus de précision, ainsi que sur les ordinateurs (PC et Mac), mais exclusivement via l'Epic Game Store au lancement.