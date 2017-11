Depuis leur lancement, les smartphones haut de gamme de Google rencontrent un certain nombre de soucis, notamment des brûlures d’écran et un enregistrement audio de mauvaise qualité. Des correctifs ont été déployés par le géant du Net.

Deux autres sont remontés à la surface ce week-end. Sur le Pixel 2 XL tout d’abord, l’écran pOLED fait de nouveau parler de lui avec les bords tactiles qui ne répondraient pas toujours correctement. Sur les forums du fabricant, un community manager affirme que la société a enquêté et proposera un correctif prochainement via une mise à jour.

L’autre problème touche les Pixel 2 et Pixel 2 XL. Lorsque des écouteurs Bluetooth avec micro sont connectés au smartphone, il est possible de lancer Google Assistant avec une commande vocale, mais le micro se coupe juste après, comme l’explique The Verge. Là encore, l’équipe de Google s’est penchée sur le souci depuis plusieurs semaines, mais aucune mise à jour ne semble pour le moment disponible.