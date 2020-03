Dell Mobile Connect 3.0 : transferts de fichiers et mode miroir sur iPhone, MMS sur Android

Lancée fin décembre 2017, cette application permet de gérer facilement son smartphone Android depuis un ordinateur Dell de 2018 ou plus récent et équipé de Windows 10. Elle vient de passer en version 3.0 avec les nouveautés suivantes : transfert de photos, vidéos et mise en miroir sur iPhone, envoi d'images ou de vidéos par MMS sous Android. L’éditeur précise qu’il n’est pas nécessaire « de laisser l'appli Dell Mobile Connect iPhone au premier plan pour envoyer des SMS ».