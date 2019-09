Deezer veut « un nouveau système de rémunération » des artistes, basé sur les écoutes individuelles

Lancé cet été pour 450 euros, cette nouvelle version conserve la même philosophie que ces deux prédécesseurs : des matériaux recyclés et équitables, une conception modulaire et réparable.

iFixit a vérifié si la promesse de la réparabilité était tenue, et c'est bien le cas. Nos confrères apprécient la présence de repères visuels pour guider les démontages/remontages, les modules remplaçables, la présence de tutos et de pièces de rechange sur le site du fabricant et la possibilité d'accéder facilement à la batterie et à l'écran.

Un seul avertissement : « La plupart des composants à l'intérieur des modules se remplacent individuellement, mais quelques-uns sont soudés ». Note finale : 10 sur 10.

Pour rappel, le Fairphone 2 avait également obtenu 10 sur 10, contre 7 sur 10 pour le premier modèle.