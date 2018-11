Deezer sur Apple Watch : accès directs aux derniers titres écoutés, aux favoris et au Flow

Le centre de recherche Imec et l'institut CEA-Leti ont annoncé un mémorandum d’accord ayant « pour but de renforcer la souveraineté économique et stratégique de l’Europe ».

« Cette collaboration entre centres de recherche se concentrera sur le développement, le test et l’expérimentation de l’informatique neuromorphique et quantique » explique le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Une des pistes évoquées concerne l'intelligence artificielle embarquée, c'est-à-dire avec un traitement local des données.