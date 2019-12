Deezer disponible sur Portal TV de Facebook, début 2020 sur les écrans connectés Portal

La gamme Portal du réseau social comprend actuellement quatre produits. Nous avons les écrans connectés Portal Mini (8"), Portal (10") et Portal+ (15,6"), ainsi que Portal TV. Ce dernier ressemble fortement au Kinect et à la caméra MeetUp de Logitech, et pour cause : il s’agit d’une caméra à brancher sur votre télévision.

Depuis son interface, il est également possible de lancer des applications, mais très peu sont actuellement disponibles en France. Une nouvelle fait néanmoins fait apparition : Deezer, qui vient donc prendre place à côté de Spotify.

La plateforme de streaming en profite pour annoncer son arrivée au début de l’année prochaine sur les trois autres produits de la gamme Portal.