Deezer développe une IA pour détecter du contenu explicite, qui « ne sera pas intégrée directement » dans son application

Après avoir mis au point une intelligence artificielle capable de séparer les pistes vocales et instrumentales d’un morceau, la plateforme de streaming passe la seconde.

Elle utilise une nouvelle IA pour examiner les paroles des chansons à la recherche de termes injurieux et/ou déconvenus. La société affirme que « C’est donc la première fois qu’un service de streaming développe cette fonctionnalité de détecteur de contenu “explicite” basé uniquement sur l'audio ».

Par contre, cette fonctionnalité « ne sera pas intégrée directement dans l’application Deezer, mais servira pour aller plus loin dans la compréhension des titres, avec une analyse plus fine dans le but d’améliorer à terme la plateforme et ses services de recommandation ».

Manuel Moussallam, directeur de recherche et développement chez Deezer, donne de plus amples informations dans ce billet de blog.