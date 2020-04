Déclaration de revenus en 2020 : le site est en ligne

Comme prévu, il a ouvert ses portes hier et vous avez jusqu’au 4 juin pour les départements dont le numéro est compris entre 1 et 19 (et les non-résidents). La date est repoussée au 8 juin pour ceux des départements 20 à 54, et 11 juin pour les autres. Les déclarations papier peuvent être envoyées jusqu’au 12 juin.

L’administration fiscale rappelle que, « depuis l'an dernier, avec le prélèvement à la source, le paiement de votre impôt sur le revenu est facilité et s'adapte à l'évolution de vos revenus et de votre situation au cours de l'année. Cependant, il est toujours nécessaire de déclarer ses revenus pour faire le bilan de l'année qui s'est écoulée ».

Une vidéo explicative de trois minutes a été mise en ligne et de plus amples informations sont disponibles par ici. Dans tous les cas, pensez à vérifier « que les informations préremplies par l'administration (revenus imposables et prélèvements à la source) sont justes. Pour cela, aidez-vous du récapitulatif annuel qui peut figurer sur votre bulletin de salaire ou relevé de pension du mois de décembre 2019 ou sur un document spécifique mis à disposition par vos verseurs de revenus ».