Début 2018, le streaming musical continue sa progression

Comme ses concurrents, l'opérateur s'appuie sur le réseau de téléphonie mobile pour proposer son offre, avec un débit maximum de 100 Mb/s. La Box 4G est un modèle de chez ZTE (référence non précisée). Pour rappel, NRJ Mobile proposait déjà une 4G Box auparavant, avec un « fair use » de 100 Go à partir de 34,99 euros par mois sans engagement.

S'il annonce désormais de l'illimité, dans la pratique c'est plus compliqué puisqu'un « fair use » de 1 000 Go est de la partie. Le débit sera donc réduit (valeur non précisée) au-delà de cette limite.

On regrette par contre que l'opérateur ne l'affiche pas clairement dans son communiqué ou sur la page de présentation de son offre. Sur cette dernière, il est simplement indiqué « Internet illimité à la vitesse 4G » et « Web illimité : accès réservé à un usage strictement personnel ». Aucune mention d'une limite à 1 000 Go. Il faut en effet se rendre sur la page regroupant toutes les offres pour découvrir le pot aux roses.

NRJ Mobile propose son abonnement à 29,99 euros par mois, avec un engagement d'un an. C'est légèrement moins que la BBox 4G de Bouygues Telecom à 32,99 euros par mois pour 200 Go de data, ou bien à 42,99 euros par mois avec de l'illimité.

L'opérateur propose également un décodeur TV (sous la forme d'une box Android TV) en option pour 5 euros de plus par mois. Il permet d'accéder « aux plus grandes chaînes, aux services VOD et au replay ».