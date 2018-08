Debian fête ses 25 ans, Raspberry Pi fait part de sa gratitude

Toute publicité compte. La boutique de jeux GOG a initié FCKDRM, un site listant les inconvénients des mesures techniques de protection, pour mieux recommander des magasins qui s'en passent, de Bandcamp à Vimeo on Demand.

Le site pousse bien sûr à soutenir des initiatives non commerciales, à savoir Defective by design et l'Electronic Frontier Foundation (EFF).