Debian et Kali Linux peuvent désormais être installés via le Store de Windows 10

Depuis début 2016, il est possible d'utiliser le sous-système pour Linux afin de disposer du Bash Ubuntu sous Windows 10. Après plusieurs mois de tests, les choses se sont progressivement normalisées.

L'installation passe désormais par le Windows Store et SUSE a rejoint Ubuntu il y a quelques mois. Une liste qui s'étend aujourd'hui. On est toujours sans nouvelles de Fedora, mais Debian peut désormais être installé, tout comme Kali Linux, une distribution connue des pentesters et autres spécialistes de la sécurité (ou amateurs de Mr Robot).

