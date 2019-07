Debian 10 disponible : Linux 4.19, Secure Boot, AppArmor et Wayland par défaut

Selon 9to5Mac, Apple permet actuellement aux testeurs d’iOS 13 et macOS Catalina d’utiliser les technologies d’authentification biométrique pour se connecter au compte iCloud.

Pour ceux qui ont franchi le pas, le changement peut être testé sur beta.icloud.com. Le site, s’il est visité depuis un appareil compatible, propose de basculer sur Face ID ou Touch ID pour s’authentifier, plutôt que la classique version à deux facteurs (émission d’un code 6 chiffres sur un autre appareil).

Il était plus que temps qu’Apple propose ce choix. L’identification biométrique sert déjà à réaliser de nombreuses actions dans iOS et macOS, dont la validation des actes d’achats sur iTunes et l’App Store.

Selon nos confrères, il pourrait en fait s’agir d’un changement apporté dans le cadre de Sign In with Apple, qui fournira cet automne un concurrent à Facebook et Google (entre autres) sur le terrain du SSO (Single Sign-On).

L’éditeur chercherait à s’assurer que la connexion peut toujours se faire simplement via Face ID ou Touch ID lorsque le compte iCloud est utilisé.

Puisque les développeurs proposant un SSO dans leurs applications auront obligation d’implémenter Sign In with Apple (en première position qui plus est), autant que le processus soit simplifié.