De premières fuites sérieuses concernant le GV104 (GeForce GTX 1180) ?

Alors que le salon de Taipei ouvrira ses portes dans un peu moins d'un mois, les premières annonces commencent déjà à tomber.

Il sera ainsi question de nouveaux NAS AS40, « les premiers NAS au monde avec un SoC Marvell Armada Cortex-A72 et 2 Go de mémoire DDR4-2400 ». Cette série proposera également du 10 Gb/s en plus du Gigabit.

Le fabricant dévoilera également des « v2 » des séries AS10, AS31 et AS32, ainsi que la version 3.2 de son interface d'administration maison. La principale nouveauté serait EZconnect.to, une connexion à distance simplifiée à l'ADM.

Enfin, il sera question de la prise en charge des NAS Asustor dans l'ASUS Control Center. Ce n'est pas une surprise puisque le fabricant de NAS est une filiale d'ASUS (Asustor est la contraction entre ASUS et Storage).