Datawrapper propose gratuitement une sélection d'outils pour créer des cartes et graphiques

« À partir d'aujourd'hui, de nombreuses fonctionnalités de Datawrapper sont gratuites, alors que vous deviez payer auparavant », explique la société dans un billet de blog.

Vous pouvez donc créer, publier et intégrer un nombre illimité de graphiques, de cartes et de tableaux, les exporter au format PNG, accéder à l'API pour automatiser la création de graphiques et collaborer avec d'autres utilisateurs.

La société s'engage sur plusieurs points pour ses clients gratuits : « nous ne vendrons pas vos données [...] Nous ne suivrons pas vos lecteurs [...] Vos cartes restent privées [...] Les cartes publiées resteront en ligne indéfiniment ».

Le détail des fonctionnalités accessibles sur l'offre gratuite, ainsi que celles de l'offre Custom à 499 dollars par mois sont disponibles par ici.