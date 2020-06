Dashlane lance à son tour une formule Family, à 4,99 euros par mois

Le gestionnaire de mots de passe ne proposait que deux offres jusqu’à présent. Une gratuite, mais ne gérant que 50 mots de passe et limitée à un appareil, et une Premium à 39,90 euros par an, illimitée.

La formule familiale est maintenant de la partie. Proposée à 59,99 euros par an, elle garde bien sûr le caractère illimité de l’offre Premium et l’étend à cinq personnes (donc six en tout). Chacun a son compte privé et donc ses propres mots de passe. Le compte administrateur permet quant à lui de gérer les membres et la facturation.

On y retrouve des fonctionnalités classiques de ce type d’offre, dont le partage possible des identifiants avec d’autres membres de la famille.

Question facturation justement, Dashlane répond à plusieurs questions dans sa FAQ. L’actuel détenteur d’un compte Premium qui passerait à l’offre Family sera ainsi remboursé au prorata de l’année d’abonnement en cours. Même chose pour ceux rejoignant le « clan ».

Les invitations sont envoyées par l’administrateur du compte. Lors de la jonction, les données déjà inscrites dans Dashlane ne sont pas supprimées. Même chose pour la fin de l’abonnement : chacun récupère ses mots de passe enregistrés. Les comptes repasseront cependant en formule gratuite, les données n’étant alors plus synchronisées avec d’autres appareils.

Notez que pour les familles plus exigeantes, Dashlane propose également une offre Family Plus, deux fois plus chère. Elle inclut notamment la surveillance des paiements et la restauration des identités. Mais en dépit d’une mention dans son communiqué de presse, Family Plus n’est actuellement pas disponible dans les options d’abonnement.