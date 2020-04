Sur Twitter et à la télévision, le ministre de l'Action et des Comptes publics annonce un décalage « de quelques semaines ».

La déclaration papier ou en ligne se fera ainsi à partir du 20 avril (et non plus le 9 avril). La date limite est fixée au 12 juin pour la retourner au format papier (soit un mois de plus), tandis que pour les télédéclarations la date limite variera entre les 4 et 11 juin suivant les zones, soit deux semaines de rab.