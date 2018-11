Daredevil n'aura pas de quatrième saison sur Netflix

Après Luke Cage et Iron Fist, c'est donc au tour de Daredevil de tirer sa révérence sur la plateforme de streaming, laissant Jessica Jones et The Punisher de plus en plus seuls.

Dans un communiqué transmis à Deadline, Netflix explique être « extrêmement fier de la dernière saison de la série ». « Bien que cela soit douloureux pour les fans, nous estimons qu’il est préférable de clore ce chapitre en beauté », ajoute la société.

Les trois saisons de Daredevil resteront disponibles sur Netflix pendant encore « des années », tandis que « Daredevil vivra dans les projets futurs de Marvel ». Une formule proche de celles déjà utilisées lors des annonces d'arrêts d'Iron Fist et Luke Cage.

Comment continuera-t-il à vivre ? Ce n'est pas précisé. Il pourrait faire des apparitions dans Jessica Jones et/ou The Punisher, mais aussi revenir sur la plateforme de streaming de Disney, dont le lancement est prévu l'année prochaine.