Dan Houser, co-fondateur et vice-président de Rockstar Games, quittera la société le 11 mars

L’annonce a été faite par Take-Two Interactive dans un document transmis au gendarme boursier américain, sans entrer dans les détails.

Le message est en effet succinct : « Après une longue pause ayant débuté au printemps 2019, Dan Houser, vice-président chez Rockstar Games, quittera l'entreprise […] Nous sommes extrêmement reconnaissants pour ses contributions. Rockstar Games a construit certains des mondes de jeu les plus acclamés par la critique et les plus prospères sur le plan commercial ».

Il était notamment l’architecte de la saga Grand Theft Auto (GTA).