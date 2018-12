Damien Triolet (ex-Hardware.fr) quitte AMD pour rejoindre à son tour Intel

C'est demain à 10 heures que le FAI dévoilera sa ou ses nouvelles Freebox, qui doivent relancer l'intérêt de son offre fixe et faire revenir les clients après deux trimestres difficiles.

Loin de l'effet « Waouh », la communication de Free table sur des nouveaux produits « insaisissables », le tout sur fond de lettres grecques. Un choix de teasing qui alimente la rumeur d'une Freebox Delta.

Pour suivre la conférence en direct, la société mise sur plusieurs canaux, via son site et une forte présence sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ores et déjà suivre le compte Twitter de notre équipe, qui sera sur place.

Nous reviendrons bien entendu dans la journée de demain sur les annonces de Xavier Niel et ses équipes. Ce, tant sur la politique commerciale des offres que les aspects technique.