D'anciens joueurs d'Heroes of the Storm portent plainte pour non-versement de salaires

Cinq anciens joueurs de l'équipe Naventic, dissoute en août 2017, ont décidé de porter plainte contre leur ancien patron : James Ross Elliot II.

Le groupe l'accuse de ne pas leur avoir versé leurs salaires dûs, pour un total d'environ 55 000 dollars (à raison de 1 250 dollars par mois et par personne), tout comme leur part sur leurs gains en compétitions. En un peu plus d'un an, Naventic avait remporté plusieurs tournois et 217 000 dollars.

La procédure du dépôt de plainte a d'ailleurs pris davantage de temps que prévu, puisque Elliot est tout simplement introuvable depuis avril 2017. Les avocats ont en effet dû s'y reprendre à quatorze fois avant de pouvoir mettre la main sur l'accusé… et découvrir qu'il n'avait pas non plus payé la moindre taxe au nom de l'équipe.