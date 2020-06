Cybersquattage : Facebook dépose une plainte contre 12 noms de domaines

Ils ont été déposés par la société Compsys Domain Solutions Private Ltd, basée en Inde. En cause, des noms de domaines qui tentent « d’usurper l’identité » des applications du réseau social : facebook-verify-inc.com, instagramhjack.com et videocall-whatsapp.com, par exemple.

« Nous avons porté plainte [dans un tribunal en Virginie, ndlr] après avoir contacté Compsys au sujet de ces noms de domaine, sans avoir reçu la moindre réponse », précise Facebook. La société affirme que « les bureaux d'enregistrement et proxys ont la responsabilité de supprimer les sites Web trompeurs et malveillants ».

Elle rappelle au passage avoir mené des actions similaires contre Namecheap en mars et OnlineNIC en octobre.