Cyberattaque Bureau Vallée : « Le pirate reproduisait le formulaire de notre prestataire bancaire »

Le site de la société spécialisée dans la vente de papeterie et de fournitures de bureau a été victime « d’une attaque informatique sophistiquée ». Elle explique dans son communiqué qu’il s’agit de « skimming sur la partie de son site Internet dédiée au paiement en ligne », mais elle n’entre absolument pas dans les détails.

Si rien n’est précisé concernant un vol des données bancaires, c’est bien le cas. Sur Twitter, Bureau Vallée donne quelques informations supplémentaires… qui font froid dans le dos. La société affirme ainsi ne pas stocker les données bancaires, mais lors du paiement son site affichait un formulaire de son prestataire bancaire, reproduit par le pirate.

Dans l’email envoyé à ses clients l’étendue des dégâts se confirme. Bureau Vallée indiquant que cette cyberattaque a « conduit à la mise en place frauduleuse d’un système de duplication des informations des cartes bancaires au moment d’un achat depuis notre site ». Ainsi, « tout client ayant passé commande sur [son] site internet pendant la période du 26 mars au 26 mai 2020 est potentiellement concerné par cet accès frauduleux à ses données bancaires ».

Dès que le pot aux roses a été découvert, des correctifs ont évidemment été mis en place et l’ensemble des mots de passe des administrateurs changés. Le site est « à présent de nouveau opérationnel et les mesures de sécurité ont été renforcées pour prévenir tout nouvel incident ». Si vous êtes concernés, pensez à vérifier vos relevés (et à contacter votre banque en cas de transactions anormales)… et probablement aussi à changer de carte bancaire.

La CNIL a été informée, affirme la société.