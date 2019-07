Cyber-haine : la proposition de loi Avia passe au vote à l’Assemblée nationale

Chrome OS pourrait bientôt récupérer la connexion 4G d'un smartphone Apple en le raccordant simplement à l'ordinateur par un câble USB.

Il était déjà possible bien sûr de partager sa connexion via Wi-Fi, mais le « tethering » USB reste plus fiable et draine surtout moins la batterie. C’est la teneur d’un commit dans le code de Chromium et repéré par Chrome Unboxed.

On ne sait pas quand cette capacité sera déployée, mais elle requiert une modification dans le noyau Linux utilisé dans Chrome OS.

La fonction ne concernera que les iPhone, non les iPad, dont des versions cellulaires existent pourtant. Apple n’a jamais proposé cette capacité sur ses tablettes, uniquement le partage classique de connexion via le Wi-Fi, contrairement aux iPhone.