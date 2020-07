Crysis Remastered : l’annonce, les précommandes et le trailer repoussés

Le trailer devait être mis en ligne hier soir à 18h, mais la vidéo a fuité avant, donnant lieu à des comparatifs entre les éditions 2007 et 2020… pas spécialement convaincants pour certains.

Dans une volte-face, Crytek a décidé de repousser son annonce de « quelques semaines », sans plus de précision. Les précommandes sont également annulées, sauf sur Switch où elles ont déjà débuté.

« Les fonctionnalités que vous attendez sont déjà terminées, mais nous voulons prendre le temps de peaufiner le jeu. Vous êtes peut-être au courant de la fuite d’hier, et nous voulons que vous sachiez que nous avons vu toutes vos réactions – les bonnes et les mauvaises – et nous sommes à l’écoute ! Nous sommes toujours en train de travailler », explique le studio.