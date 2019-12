CRS-19 : suivez le troisième lancement d'une capsule Dragon de SpaceX, ce soir dès 18h29

Prévu pour hier, le lancement a finalement été décalé d'une journée à cause de vents violents en altitude. La capsule Dragon contenant le fret avait déjà été utilisée deux fois, lors des 4e (septembre 2014) et 11e (juin 2017) mission de transports vers la Station spatiale internationale.

Une récupération du premier étage (SpaceX ne précise pas s'il a déjà été éprouvé en vol) est prévue sur la barge Of Course I Still Love You dans l'océan Atlantique.

La fenêtre de tir s'ouvrira ce soir à partir de 18h29.