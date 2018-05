CPU-Z 1.85 indique la version de l'AGESA des cartes mères AMD

L'éditeur du logiciel libre, permettant de monter un serveur de stockage et de partage des données, explique que l'activation de cette couche de sécurité se fait pour l'ensemble des utilisateurs. Or, « si ces utilisateurs n'existaient que localement dans la base de données ownCloud, il n'était pas toujours possible » de désactiver l'authentification en deux étapes.

C'est désormais le cas avec la dernière mise à jour. Tous les détails se trouvent par ici.