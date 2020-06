Cozy Cloud rejoint la marketplace de Gandi, 5 Go gratuits par domaine

Le service (open source) français d'hébergement et de centralisation des données, lancé il y a quelques années, permet à chacun de monter sa propre instance.

On peut également opter pour une solution hébergée, gratuite (5 Go) ou pour 2,99/9,98 euros par mois selon la capacité choisie : 50 Go ou 1 To. Les données sont alors stockées sur les serveurs d'OVH.

Cette méthode implique cependant que les utilisateurs aient entendu parler de Cozy Cloud. L'idée a donc toujours été de donner accès au produit à travers des tiers pour « proposer son cloud personnel à une plus large audience » comme elle le rappelle aujourd'hui.

Pour cela, Cozy Cloud s'est associée à Gandi, dont elle intègre la marketplace : « si vous possédez un nom de domaine chez Gandi, vous pouvez y installer Cozy depuis la liste des applications ». Là encore, 5 Go sont offerts.

« L'adoption du cloud personnel par le plus grand nombre et la réappropriation de ses données par l'individu, seul légitime à gérer ses propres données, passent par la multiplication de partenariats avec des tiers de confiance qui partage la même vision d'un numérique éthique » clame Cozy.

L'outil intègre pour rappel différentes applications : Banks, Contact, Drive, Banks, Notes, Pass et un Store qui « répertorie plus de 150 services en ligne et toutes les applications à connecter à votre Cozy ».

Le détail des fonctionnalités est disponible par ici.