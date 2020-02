Covid-19 : Sony et Facebook font l’impasse sur la GDC, Verizon et AT&T sur la RSA Conference…

Alors que l’épidémie de coronavirus continue, les annulations s'enchaînent pour les salons internationaux. Verizon rejoint AT&T et IBM dans la liste des absents de la RSA Conference 2020. Les organisateurs précisent que le salon reste en place, il doit ouvrir ses portes aujourd’hui.

De son côté, Facebook explique qu’il ne se rendra pas à la GDC (Game Developers Conference) qui se déroulera du 16 au 20 mars, toujours à cause de Covid-19. À la place, la société proposera des présentations et discussions virtuelles, ainsi que des publications sur son blog dédié aux jeux vidéo.

Sony explique à Games Industry qu’il fera également l’impasse sur la GDC, toujours pour les mêmes raisons : « Nous avons estimé que c'était la meilleure solution, car la situation liée au virus et aux restrictions de voyage dans le monde changent quotidiennement ».

Ce ne sont pas les seules conséquences : Samsung a temporairement arrêté une de ses usines en Corée du Sud car un cas de coronavirus y a été détecté, explique Reuters. Ses collègues sont placés en quarantaine et la production devrait reprendre demain.

En France, le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, revient sur l’épidémie en France alors que l’Italie est touchée avec deux morts et 80 personnes contaminées : « D’autres cas, c’est très probable. Une épidémie ? Nous nous y préparons », rapporte Reuters.

« Si l’épidémie atteint l’Europe, je veux que nous soyons pleinement opérationnels. Je suis particulièrement attentif à la situation en Iran, en Corée du Sud où le nombre de cas augmente et, plus près de nous, en Italie où un malade est décédé sans avoir été en Chine ni en contact connu avec un autre malade », ajoute-t-il.

Alors que l’épidémie de Covid-19 continue de se déployer, l’Organisation mondiale de la santé affirme « qu’avec des mesures fortes et coordonnées, la propagation du virus en Chine et dans le monde peut encore être endiguée et une tragédie humaine stoppée ». Le G20 appelle également à une réponse coordonnée contre le coronavirus.