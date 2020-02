Covid-19 : Microsoft prévoit aussi une baisse de ses revenus

La société de Redmond vient de publier une notice pour informer que sa branche More Personal Computing (Windows OEM and Surface) ne devrait pas atteindre ses prévisions de chiffre d’affaires qui tablaient entre 10,75 et 11,15 milliards de dollars pour son troisième trimestre fiscal de 2020.

En cause, un retour à la normale plus lent que prévu pour la chaîne d'approvisionnement. Microsoft ne donne aucun élément chiffré sur ses attentes pour le troisième trimestre. Pour rappel, Apple aussi a prévenu que ses résultats devraient être inférieurs à ses estimations à cause de l’épidémie de coronavirus (Covid-19).