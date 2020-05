Covid-19 : la plateforme de vente de masques de La Poste s’ouvre à 9,4 millions de structures

Lancée le 2 mai pour les « entreprises de moins de 50 salariés ressortissantes des réseaux des CCI et des CMA », cette plateforme a déjà vendue 1,3 millions de masques « "grand public" lavables et réutilisables » jusqu’à 20 fois, ce qui permet au ministère de l’Économie et des Finances (partenaire de l’opération) de parler de « 26 millions d’usages ».

La plateforme est « désormais ouverte à 9,4 millions de structures dont les associations, micro-entrepreneurs, professions libérales et agricoles » et propose 10 millions de masques à la vente. Oui, il s’agit bien de 9,4 millions de structures pour 10 millions de masques, autant dire que tout le monde ne pourra pas être directement servi.

Le ministère détaille le fonctionnement : « après s’être connectées et identifiées sur la plateforme, les entreprises passent leur commande de masques en fonction de leur nombre de salariés […] Pour fluidifier la diffusion des masques, un délai minimal est fixé entre deux commandes passées par une même entreprise ».

Les tarifs débutent à 2,31 euros HT le masque par lot de 40 masques, livraison incluse.