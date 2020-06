Covid-19 : l’Union européenne renforce son action contre la désinformation, qui « peut tuer »

La Commission européenne et Josep Borrell (haut représentant de l’Union) « évaluent leurs mesures de lutte contre la désinformation autour de la pandémie de coronavirus et proposent une voie à suivre ».

Dans un rapport, ils expliquent que « la pandémie de coronavirus s'est accompagnée d'une forte vague d'informations fausses ou trompeuses, avec notamment des tentatives de la part d'acteurs étrangers d'influencer les citoyens et les débats dans l'UE ».

« En ces temps de coronavirus, la désinformation peut tuer. Nous avons le devoir de protéger nos citoyens en les sensibilisant à l'existence de fausses informations et de pointer du doigt les acteurs responsables de telles pratiques », affirme Josep Borrell.

Pour Vera Jourová, vice-présidente chargée des valeurs et de la transparence, « les plateformes en ligne ont pris des mesures positives au cours de la pandémie, mais elles doivent accentuer leurs efforts ».

« L’UE a pris des mesures pour faire face à la menace que représentent la désinformation, la mésinformation et les opérations d’influence étrangère dans le cadre de la crise de la Covid-19. Toutefois, l’ampleur de l’incidence potentielle sur la santé des citoyens et la stabilité de nos sociétés, et les lacunes que cette crise a révélées, appellent à poursuivre les efforts pour intensifier les actions menées », indique le rapport en guise de conclusion.

Plusieurs mesures sont présentées afin de jeter « les bases d’une approche à plus long terme […] qui devrait être présenté vers la fin de l’année, ainsi que de la future législation sur les services numériques ».