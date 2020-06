Covid-19 : Google profite aussi des sites complotistes

Dans une enquête, l'ONG Tech Transparency Project (TTP), évoque « un trou majeur dans les affirmations de l'entreprise selon lesquelles elle combat la désinformation sur la pandémie », identifiant 97 sites qui utilisent les outils publicitaires Google DoubleClick ou AdSense tout en diffusant de fausses informations sur le coronavirus.

Or, Google prend 32 % des revenus des annonces d’AdSense. Parmi les complotistes figurent le théoricien du complot David Icke, qui avance que la technologie sans fil 5G serait liée au coronavirus, Activist Post, un site Web qui affirme que la Fondation Bill et Melinda Gates finance un groupe détenant un brevet sur les coronavirus, et Waking Times, un site qui vante des « aliments médicinaux » non éprouvés pour se protéger contre Covid-19, attisant les peurs au sujet des vaccinations obligatoires.

Début mai, Google avait supprimé la chaîne YouTube d'Icke, citant sa « violation continue » des politiques qui interdisent la propagation de fausses informations sur la pandémie de coronavirus. Pourtant, Google n'a pas interdit à Icke d'utiliser ses outils publicitaires pour monétiser son site Web, où il promeut les mêmes théories du complot présentées dans ses vidéos YouTube.

Le fait que Google continue de mettre ces outils publicitaires à la disposition des fournisseurs de désinformation sur les coronavirus « va à l'encontre des efforts déclarés publiquement de la société pour lutter contre le contenu trompeur concernant la pandémie », déplore TTP.

Ce, alors que Google a également promis 6,5 millions de dollars pour aider les efforts de vérification des faits axés sur la désinformation entourant la maladie. Mais la société « n'a pas étendu ces engagements à son activité lucrative de régie publicitaire - montrant que l'effort du géant de la recherche pour lutter contre les canulars a ses limites », regrette TTP.