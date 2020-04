Covid-19 : Google baisse la qualité des flux vidéo des caméras Nest

Face à la crise sanitaire et dans le sillage de Netflix, Amazon Prime, Disney ou encore YouTube, Nest (qui appartient à Google) avertit actuellement ses utilisateurs de caméras de sécurité que la qualité du flux vidéo baisse jusqu’à nouvel ordre.

Objectif annoncé et non surprenant : « préserver les ressources internet ». Une caméra Nest Cam IQ consomme par exemple 400 Go par mois de données en moyenne. Avec la réduction de qualité, ce total passe à 300 Go, soit une réduction de 25 %.

Il s’agit toutefois d’un changement dans le paramètre par défaut. À l’instar de YouTube, il est possible de rebasculer le paramètre sur la qualité la plus élevée. Contrairement à Netflix par exemple, l’utilisateur a le choix. Ce n’est évidemment pas recommandé.