Covid-19 : Google a publié ses données de déplacement pour 131 pays

Dans un billet de blog, la firme annonce l’arrivée de données liées aux déplacements des utilisateurs, sur la base des informations de géolocalisation envoyées par les appareils mobiles, ainsi qu’à travers l’utilisation de ses services. Elles se destinent avant tout aux agences gouvernementales de santé, mais sont publiques.

Les données sont agrégées et – affirme Google – anonymisées. Il n’y a selon l’éditeur aucune donnée personnelle.

Ces informations portent sur l’évolution des déplacements « avec le temps par zone géographique, à travers différentes catégories générales de lieux comme les boutiques et de loisir, les magasins alimentaires et pharmacies, les parcs, stations de transit, lieux de travail et résidences ».

Les évolutions se voient sur plusieurs semaines, les données les plus récentes ayant 48 à 72h. Elles seront rafraichies très régulièrement.

Les rapports sont disponibles par pays. En France, on peut par exemple voir que les déplacements vers des restaurants, cafés, centres commerciaux, parcs d'attraction, musées, bibliothèques et cinémas a dégringolé de 88 %. Ceux vers les magasins alimentaires et pharmacies de 72 %, et vers les stations de transit de 87 %. L’effet du confinement est donc très clairement visible.

L’absence de précision dans les catégories est volontaire selon Google, qui ne souhaite pas augmenter la granularité, par sécurité. De même, la firme donne des pourcentages, mais jamais de chiffres concrets.

Le document ventile quand même par région, permettant de comparer l’évolution des habitudes selon chaque coin de France.

Enfin, les courbes montrent presque toutes que la vraie cassure n’est intervenue qu’après la seconde allocution d’Emmanuel Macron sur le renforcement du confinement. La première avait été suivie de photos et vidéos montrant de vastes groupes de personnes dans des parcs, comme aux Buttes Chaumont à Paris, à la Tête d’Or à Lyon ou sur les quais à Bordeaux.