Covid-19 : Free Mobile propose 1 Go de 4G à ses clients d’un forfait à 2 euros

L’opérateur explique que 5 millions de clients disposent d’une telle offre. Il leur propose « dès aujourd’hui 1 Go de données en 4G au lieu des 50 Mo mensuels habituels, soit 20 fois plus, et ce jusqu’à fin avril ».

« Les abonnés concernés n’ont aucune procédure à suivre, l’ajustement de leur forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement », ajoute Free Mobile. Les clients bénéficiant de la remise abonnés Freebox sont évidemment concernés.

Free Mobile explique que cette offre concerne notamment les « collégiens, lycéens et étudiants fortement représentés parmi nos abonnés 0 et 2 euros », dont les écoles seront fermées à partir de lundi prochain.

Attention par contre, une fois ce quota dépassé le titulaire du forfait sera facturé en hors forfait. 1 Go peut très rapidement être consommé, l’addition peut donc être très salée.

Pour rappel, vous pouvez utiliser notre comparateur Tous les Forfaits afin de trouver l’offre la moins chère correspondant à vos besoins. Changer d’abonnement est très simple grâce à la portabilité.