Covid-19 : Facebook va vous alerter si vous avez été désinformés, pas d’événements jusqu’en juin 2021

Dans un communiqué, le réseau social passe une nouvelle fois en revue ses actions pour tenter de lutter contre la désinformation pullulant dans les publications. Facebook travaille par exemple avec des partenaires pour vérifier les informations et, si besoin, afficher un message d’alerte et réduire la diffusion (sans pour autant la stopper).

Au cours des prochaines semaines, la société va « diffuser des messages dans le fil d'actualités des personnes qui ont aimé, réagi ou commenté de fausses informations dangereuses sur Covid-19, que nous avons supprimées depuis ».

Ces messages proposeront aux utilisateurs concernés de partager un lien vers cette page de l'Organisation mondiale de la santé sur les « mythes » autour du coronavirus.

Une section Get the Facts a été ajoutée dans l’Information Center Covid-19 aux États-Unis, avec des articles vérifiés par les partenaires de Facebook. Ils seront également proposés dans un second temps dans la section News. Rien n’est précisé concernant le reste du monde.

Enfin, dans un message, Marck Zuckerberg indique que sa société annule « tous les grands événements physiques avec 50 personnes ou plus, jusqu'en juin 2021 ». Le dirigeant demande également à ce qu’une « grande majorité » de ses employés travaillent de chez eux jusqu’à fin mai.