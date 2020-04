Covid-19 : des cartes pour visualiser la recherche « en un coup d’œil »

Le CNRS explique que « l’Institut des systèmes complexes de Paris Île-de-France a mis en ligne plusieurs cartes construites à partir de l’analyse automatisée de toutes les publications scientifiques consacrées au Covid-19 ». Pour faire le point sur son intérêt (pour les chercheurs et le public), il publie une interview de David Chavalarias, le directeur de l’Institut.

« Face à l'épidémie de Covid-19, nous souhaitions mettre notre expertise en science des données au service des chercheurs qui travaillent sur le virus. Ces derniers – comme dans toute discipline – ont accès à une très grande masse d'informations disponible dans les articles scientifiques mais où il est souvent difficile de s'y retrouver. C'est là qu'interviennent nos cartographies : par l'analyse de plusieurs milliers d'articles, elles permettent de faire ressortir les principales thématiques abordées sur le virus et la façon dont elles s'organisent », explique-t-il.

Il continue de dérouler son argumentaire : « Ces cartes ont d'abord une vertu bibliographique : elles permettent aux chercheurs de trouver rapidement les thèmes importants et les articles associés à consulter […] L'autre vertu de ces cartes est d'inciter les chercheurs à collaborer ».

Pour le grand public, il propose un exemple avec la chloroquine : « Avec cette carte, il est possible, même pour un non-expert comme moi, de se faire une idée des enjeux sur l’utilisation de cette molécule, à la lumière des études scientifiques. Quand on cherche le terme « toxicité » dans cette carte, les recherches qui s'y rapportent sont liées à des troubles cardiovasculaires et à des atteintes aux yeux (rétinopathies) ».

David Chavalarias souhaite que ce genre d’outils de visualisation devienne un standard. Il ajoute que le logiciel Gargantext utilisé est libre : « tout un chacun peut l'utiliser pour créer sa propre carte. Pas seulement en science d'ailleurs. On peut imaginer de nombreuses autres utilisations : cartographie des programmes politiques des candidats à une élection, des brevets ou des pages web d’entreprises dans le cadre d’une veille technologique… ».