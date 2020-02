Covid-19 : conférence Facebook F8 annulée, Microsoft n’ira pas à la GDC

Alors que l’épidémie de coronavirus (Covid-19) continue de sévir à travers le monde, il ne se passe quasiment pas un jour sans que des désistements ou annulations soient annoncés par des participants à des événements internationaux.

Hier, Facebook a ainsi annoncé que sa conférence pour les développeurs F8 n’aura pas lieu à cause des risques sanitaires. À la place, la société prévoit d’organiser des événements locaux et de mettre en ligne des vidéos et des directs.

Facebook rappelle que, chaque année, elle donne une partie de la vente des billets à une association locale. Cette année, elle fera un don de 500 000 dollars à plusieurs associations, en donnant « la priorité aux organismes s’occupant des résidents de San José » (en Californie), la ville où se tient normalement la conférence.

Alors que la GDC doit normalement se tenir du 16 au 20 mars 2020, les annulations vont bon train, notamment avec Facebook, Sony et Kojima Productions. Une autre société de poids ne viendra pas : Microsoft.

À la place, la société organisera un événement en ligne du 16 au 18 mars : gamestack. Il sera diffusé en direct et ensuite disponible à la demande. Il faudra maintenant voir si la GDC sera maintenue ou si les organisateurs vont jeter l’éponge comme l’a fait la GSMA avec le MWC.