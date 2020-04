Covid-19 : Apple publie aussi ses statistiques de déplacement des populations

À l’instar de Google, Apple a mis en ligne une page pour suivre les données de mobilité des populations, basées sur chaque pays.

On peut choisir le pays dans le champ de recherche, et dans certains cas la ville, même si ce choix est limité. Par exemple, on y trouve Paris et Lyon, mais pas Marseille, Nice ou Bordeaux.

En France, les courbes montrent globalement les mêmes chutes que chez Google, avec -70 % de déplacement automobile, -83 % de déplacements à pieds et -86 % par les transports en commun.

Apple a également choisi d’afficher quelques courbes globales, avec des différences conséquentes selon les pays. L’Allemagne serait ainsi à -39 % de déplacements, face aux -78 % de l’Italie.

Comme chez Google, la ventilation des données est limitée. De même, les évolutions ne sont données qu’en pourcentages, jamais en valeurs absolues. Les statistiques d’Apple restent cependant moins détaillées que chez son concurrent. Il est tout de même possible de toutes les télécharger dans un fichier CSV.