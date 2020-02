Cour des comptes : Parcoursup « s’expose à des risques qui doivent être impérativement réduits »

Ce rapport de 200 pages a été demandé par le Comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale et « dresse un premier bilan de l’accès à l’enseignement supérieur dans le cadre de la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (ORE) ».

La Cour des comptes explique tout d’abord que « l’affectation des candidats à la rentrée universitaire 2018 a ainsi été assurée sans heurts notables ». Néanmoins, « les ministères de l’Éducation nationale et de la jeunesse et de l’enseignement supérieur doivent dépasser le constat des premiers succès enregistrés. Il s’agit moins de trouver une solution à d’inévitables difficultés ponctuelles que d’interroger la concordance des dispositifs mis en place avec l’esprit de la loi ORE et les attentes des jeunes générations ».

La Cour des comptes continue : « La fonction d’orientation dans l’enseignement secondaire, en dépit de progrès notables, est la grande oubliée de cette réforme. La plateforme Parcoursup fonctionne de manière satisfaisante, mais s’expose à des risques qui doivent être impérativement réduits. La procédure d’affectation souffre encore d’un défaut de transparence, seule garante de l’équité ».

Le rapport regrette aussi la mise en place de « classements aux paramètres parfois contestables et de plus en plus automatisés ». L’institution émet 15 recommandations sur l’orientation des lycées, l’affectation des candidats sur Parcoursup et le pilotage des moyens.