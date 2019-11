Cortana fera ses adieux à Android et iOS dans plusieurs pays le 31 janvier 2020

Ce n'est pas spécialement une surprise puisque Microsoft a déjà annoncé que son assistant vocal était réorienté vers le monde de l’entreprise et la productivité. Il disparaît par exemple de la Xbox One, au profit d'Alexa et Google Assistant.

Microsoft a confirmé à The Verge que les applications Android et iOS disparaîtront le 31 janvier dans les pays suivants : Royaume-Uni, Australie, Allemagne, Mexique, Chine, Espagne, Canada et Inde.

Elles continuent d'être supportées officiellement aux États-Unis et dans les autres pays, mais la question est maintenant de savoir pour combien de temps. Un point sur lequel l'entreprise ne s'est pas exprimée.