Cortana coupe les ponts avec le grand public

Vendredi soir, Microsoft a annoncé plusieurs changements pour son assistant vocal, et les nouvelles ne sont pas bonnes pour le grand public.

Le service rompt ainsi tout contact avec la musique et la maison connectée, mais également avec les skills, c’est-à-dire les compléments créés par les développeurs tiers pour l’enrichir de fonctions supplémentaires, comme des connexions à d’autres services.

En outre, après avoir supprimé les applications mobiles pour Android et iOS, Cortana est en cours de retrait du launcher Microsoft pour Android. De plus, le service sera très prochainement retiré de toutes les versions de Windows 10 n’ayant plus de support technique, y compris l’édition Mobile du système.

On ne sait pas ce qu’il adviendra de l’enceinte connectée Invoke de Harman Kardon, créée par le constructeur avec uniquement Cortana comme assistant vocal. Neowin a posé la question à Microsoft, mais n’a pas encore obtenu de réponse. L’enceinte n’est plus vendue sur la boutique officielle de l’éditeur depuis un moment.

Actuellement, la solution de remplacement la plus adaptée pour les utilisateurs de Windows 10 semble être Alexa d’Amazon, pour lequel Microsoft a fait de la place depuis un moment, lui permettant d’être utilisé avec le même niveau d’intégration que Cortana.