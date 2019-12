La société propose des manettes modulaires et hautement personnalisables pour les joueurs sur consoles (Xbox et PlayStation) et sur PC. Ce rachat, dont la finalisation est attendue pour la fin du mois, permet à Corsair de mettre un pied dans ce domaine.

« SCUF Gaming restera une marque distincte au sein de la famille Corsair et continuera à opérer à partir de son siège social à Atlanta », affirme Corsair. Le montant de la transaction n’est pas précisé.