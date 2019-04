Correctif mineur (4.0.5.1) pour le Freebox Server (Delta/Mini/Révolution)

Microsoft ne sait plus vraiment sur quel pied danser pour son Paint. Il était prévu qu’il soit supprimé, l’éditeur avait été clair sur le sujet et plusieurs avertissements avaient été répétés pour que le public se prépare.

Mais Paint est toujours là. Brandon LeBlanc a confirmé la semaine dernière qu’il était toujours présent dans la version 1903 de Windows 10, à savoir la May 2019 Update que l’on verra débarquer le mois prochain dans Windows Update.

Le responsable indique qu’il restera intégré au système « pour l’instant ». L’éditeur ne détaille pas ses plans pour Paint, qui devait être supplanté par Paint 3D, dont on ne sait pas non plus ce qu’il deviendra.

En attendant, que les aficionados se rassurent, l’ancien logiciel de dessin bitmap est encore là. Il garde pour lui sa simplicité pour réaliser des opérations très basiques.