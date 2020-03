Coronavirus (Covid-19) : Doctolib veut équiper les médecins, la téléconsultation rendue gratuite

L'entreprise, qui dit travailler avec 115 000 professionnels (50 % des médecins spécialistes et 25 % des médecins généralistes libéraux français) et 2 500 établissements de santé veut aider au développement de cette pratique.

Elle est d'ores et déjà en hausse au sein de son service, 40 % en une semaine selon ses chiffres, mais n'est pas disponible chez l'ensemble des médecins.

Ainsi, Doctolib veut les équiper et les former, sans préciser pour les moments toutes les modalités. Elle indique vouloir « financer intégralement les coûts d’équipement, de formation et de gestion » de la téléconsultation, la rendre gratuite pour les médecins et patients de France et renforcer son équipe en charge de la consultation vidéo.

Cela permettra également à l'entreprise d'attirer un nombre croissant de professionnels vers ses services, qui devraient retrouver leur tarification classique une fois la crise sanitaire passée.