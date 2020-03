Coronavirus : Google tient à montrer sa bonne volonté

Dans un billet de blog publié hier, le PDG Sundar Pichai a dressé la liste des efforts engagés par son entreprise pour lutter contre la propagation du coronavirus responsable de la maladie Covid-19.

D’abord sur la communication, en faisant sur la page d’accueil du moteur de recherche la promotion de la campagne « Do the five » qui rappelle les cinq actions de base : se laver souvent les mains, tousser dans l’intérieur du coude, ne pas se toucher le visage, rester à 1 m des autres et rester chez soi autant que possible, surtout si vous êtes malade.

Les services concernés renvoient également vers des informations utiles. Par exemple, YouTube expose sur sa page d’accueil des vidéos des différents centres de contrôle des maladies et autres agences de santé.

Google expose en outre sa lutte contre la désinformation, évoquant des milliers de vidéos supprimées parce qu’elles donnaient de fausses informations sur le virus ou des méthodes de traitement non prouvées. Sur Maps, la société efface aussi les commentaires enflammés sur les centres de soin.

La filiale Verily d’Alphabet est également associée à l’État de Californie pour établir des sites de tests et de surveillance pour les malades. Un outil en ligne permettra de suivre au quotidien une évolution d’éventuels symptômes, qui permettra de déclencher un test si nécessaire.

Enfin, Google travaille avec le gouvernement américain au développement d’un site d’intérêt public, portant sur tout ce qui touche au virus : éducation, prévention et ressources locales. En clair, tout ce qui sera officiel et devra servir de référence.