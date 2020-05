Coronavirus : à l'appel de la Commission, les plateformes suppriment des millions de publicités trompeuses

Un contrôle a été effectué ces dernières semaines par les autorités de protection des consommateurs des 27 pays, explique la Commission européenne. Il était orienté sur les offres de masques de protection, de gels désinfectants, de kits de test ainsi que sur les aliments, compléments alimentaires ou autres, soi-disant capables de lutter contre le coronavirus.

Sur 268 sites web sélectionnés, 206 ont fait l'objet d'un signalement en vue d'une enquête plus approfondie pour des infractions potentielles au droit de la consommation de l'UE. Parmi eux, 88 contenaient des produits alléguant des effets curatifs ou préventifs présumés contre le coronavirus, 30 contenaient des allégations inexactes sur la rareté des produits et 24 sont soupçonnés de pratiques déloyales pour obtenir des prix excessifs. De plus, 58 sites ne mentionnaient pas l'identité du vendeur, 62 son adresse, et 58 autres de moyens de le contacter.

« Dans l'ensemble, le 'screening' a montré que les contacts en cours entre la Commission et les principales plateformes en ligne portent leurs fruits », selon le commissaire Didier Reynders, en charge de la protection des consommateurs. Il cite Google qui a bloqué ou supprimé plus de 80 millions d'annonces liées aux coronavirus dans le monde, eBay qui a bloqué ou supprimé plus de 17 millions d'annonces qui violent les règles de consommation de l'UE, et Amazon qui a observé en un mois une baisse de 77% du nombre hebdomadaire de nouvelles listes de produits liés aux coronavirus.