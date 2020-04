COP 26 : la conférence de Glasgow de 2020 sur les changements climatiques est reportée en 2021

La réunion devait se tenir en novembre, mais elle est d’ores et déjà décalée à une date ultérieure, non précisée pour le moment. Nous savons simplement qu’elle aura toujours lieu à Glasgow, mais en 2021.

« Compte tenu des effets actuels de COVID-19 dans le monde entier, il n'est plus possible de tenir une ambitieuse et inclusive COP 26 en novembre 2020 », explique l’organisation météorologique mondiale.

« La reprogrammation de la COP 26 permettra à ce que toutes les parties soient pleinement dédiées aux questions à débattre lors de cette conférence vitale et de disposer de plus de temps pour les préparatifs nécessaires », ajoute l’organe des Nations Unies.

« Le monde est actuellement confronté à un défi sans précédent et les pays concentrent à juste titre leurs efforts sur le sauvetage de vies et la lutte contre la COVID-19. C'est pourquoi nous avons décidé de reprogrammer la COP26 », explique Alok Sharma, président désigné de la COP 26.